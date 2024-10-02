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2 октября, 11:33

Разрушительные метаморфозы: Что происходит с телом после 25 лет и как это остановить

Врач Шохирев: После 25 лет человек теряет около 0,5-1% мышечной массы в год

Формирование мышечной массы происходит в организме до 25 лет, а после человек в год в среднем может терять 0,5-1% при отсутствии регулярный занятий физкультурой. Об этом рассказал «Газете.ru» врач-травматолог-ортопед Роман Шохирев.

«С возрастом мышечный белок распадается быстрее, чем образуется новый. Кроме того, изменяются и обменные процессы в организме. Мышечная масса убывает ещё и за счёт увеличения специфических ферментов, которые разрушают мышечные клетки, и апоптозных белков, которые ускоряют гибель клеток», – объяснил доктор.

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Также после 25 лет снижается выработка анаболических гормонов. Например, гормон роста и ИФР-1 усиливают синтез белка и ускоряют рост мышц. При низком уровне тестостерона и эстрогенов снижается масса и сила скелетных мышц.

Для того, чтобы сохранить мышечную мускулатуру в нужном состоянии, необходимо заниматься спортом. В частности, с так называемым «синдромом мёртвой ягодицы» можно бороться при помощи ЛФК. Упражнения должны быть направлены на укрепление ягодичной мышцы: это мостик или выпады. Наклоны и скручивания помогут снять напряжение с мышц и связок.

Обложка ©

freepik

Алёна Зиновьева
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