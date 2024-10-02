Разрушительные метаморфозы: Что происходит с телом после 25 лет и как это остановить

Формирование мышечной массы происходит в организме до 25 лет, а после человек в год в среднем может терять 0,5-1% при отсутствии регулярный занятий физкультурой. Об этом рассказал «Газете.ru» врач-травматолог-ортопед Роман Шохирев.

«С возрастом мышечный белок распадается быстрее, чем образуется новый. Кроме того, изменяются и обменные процессы в организме. Мышечная масса убывает ещё и за счёт увеличения специфических ферментов, которые разрушают мышечные клетки, и апоптозных белков, которые ускоряют гибель клеток», – объяснил доктор.