«Уральские авиалинии» выполнят рейсы в Дубай по ранее согласованным маршрутам

Авиакомпания «Уральские авиалинии» осуществит рейсы в Дубай из Екатеринбурга и Москвы по заранее установленным маршрутам. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

«В связи с выходом обновлённых рекомендаций Росавиации, 2 октября рейсы в Дубай из Кольцово и Домодедово будут выполнены по ранее согласованным трассам, а в обратном направлении — в облёт, по обходным маршрутам», — сказано в сообщении.

До этого пресс-служба перевозчика информировала о том, что авиакомпания будет выполнять рейсы в Дубай из Екатеринбурга и Москвы с использованием альтернативных маршрутов через Таджикистан, Пакистан и Оман. Время полёта увеличится почти на 1,5 часа из Екатеринбурга и на 2,5 часа из Москвы.