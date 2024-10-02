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2 октября, 12:36

«Уральские авиалинии» выполнят рейсы в Дубай по ранее согласованным маршрутам

Авиакомпания «Уральские авиалинии» осуществит рейсы в Дубай из Екатеринбурга и Москвы по заранее установленным маршрутам. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

«В связи с выходом обновлённых рекомендаций Росавиации, 2 октября рейсы в Дубай из Кольцово и Домодедово будут выполнены по ранее согласованным трассам, а в обратном направлении — в облёт, по обходным маршрутам», — сказано в сообщении.

До этого пресс-служба перевозчика информировала о том, что авиакомпания будет выполнять рейсы в Дубай из Екатеринбурга и Москвы с использованием альтернативных маршрутов через Таджикистан, Пакистан и Оман. Время полёта увеличится почти на 1,5 часа из Екатеринбурга и на 2,5 часа из Москвы.

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Ранее Росавиация в связи с угрозой безопасности обновила рекомендации для авиакомпаний по полётам в/из Израиля, Ирана, а также в воздушном пространстве Ирака. Меры были приняты из-за атаки Ирана на Израиль множеством баллистических ракет. Тегеран выпустил несколько сотен снарядов. Некоторые фрагменты ракет упали в Иордании и Палестине.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Denis Kabelev

Александра Мышляева
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