Дворцов сравнил бегущих из Израиля иноагентов с крысами на тонущем корабле

Сбежавшие из России артисты думали, что будут зарабатывать больше, чем на родине, и вести роскошную жизнь, но это оказалось совсем не так. Теперь же им пришлось эмигрировать и из Израиля. Они уже понимают, какую совершили ошибку, и многие из них попытаются оспорить иноагентский статус и вернуться в РФ, рассказал в беседе с Life.ru продюсер и концертный директор Сергей Дворцов.

Иноагенты, и правда, спешно покидают Израиль, а с ними и Алла Пугачёва. По неподтверждённой информации, Алла Борисовна до конца 2024 года, как я ранее и говорил, прибудет в Москву с детьми — и, возможно, она на какое-то время здесь с ними обоснуется. Этого нельзя исключать, так как на сегодняшний день Пугачёва скитается по миру со своим иноагентом Галкиным*, и на сегодняшний день, видя события, которые происходят в Израиле, они вынуждены покинуть ещё и Израиль. Но так как они покидают Израиль, они приезжают на недолгое время в США к Кристине Орбакайте. Я уверен, что Пугачёва вернётся в Москву и обоснуется здесь. Сергей Дворцов Продюсер

Наш собеседник упомянул российского музыканта Андрея Макаревича*, который тоже оказался в Штатах в нелёгкое для Израиля время. Он, как и прочие уехавшие артисты, полагал, что за границей будет кататься как сыр в масле, зарабатывать большие деньги и только и успевать, что принимать заказы на проведение корпоративов. Но такого не случилось и не случится. Популярность, богатство и любовь зрителей им обеспечила Россия, а заграница этого дать не может. Поэтому опальные артисты оказались вынуждены побираться и пробовать проводить капустники, лишь бы потешить своё эго, отметил Дворцов.

Сейчас, на фоне очередного обострения ситуации в Израиле, для многих стало ясно, что они напрасно покинули Россию, где хорошо жили и много зарабатывали. Теперь, когда у иноагентов действительно припекло, они станут пытаться через суд оспорить присвоенный им статус, чтобы вернуться в Москву и попробовать восстановить репутацию, считает продюсер.

«Сейчас пятая точка у них начала гореть, поэтому вскоре все иноагенты начнут подавать иски в суд об оспаривании своего статуса, чтобы прибыть в Москву и начать себя как-то оправдывать. Но назад дороги нет и не будет у всех тех, кому присвоили статус иноагента. Макаревич* вообще самый первый позавчера сбежал в США из Израиля. «Би-2», как мне известно, уехали на днях в район Кипра или в Дубай», — резюмировал Дворцов.

Сейчас из Израиля уезжают все иноагенты, которые там находятся. Просто все в разные страны разъезжаются. Я уверен, что ни один из иноагентов там не останется сейчас. Первыми с тонущего корабля бегут крысы — и вот они все как раз таки эти крысы, которые бегут. Сергей Дворцов Продюсер