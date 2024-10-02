Пляшут и трубят в рог: Более 30 тысяч евреев-паломников атаковали украинскую Умань
Более 30 тысяч евреев-хасидов съехались на паломничество в украинскую Умань
Паломники-евреи в Умани. Обложка © Telegram / Суспільне Черкаси
На Украину съехались около 31 тысячи евреев, исповедующих одно из течений иудаизма — хасидизм. Каждую осень они совершают паломничество в город Умань Черкасской области во время празднования еврейского Нового года (Рош ха-Шана). Сейчас гости отплясывают на улицах города и трубят в шофар – бараний рог.
Паломники-евреи в Умани. Видео © Telegram / Новини Live / Политика страны / Суспільне Черкаси
Цель паломников — побывать на могиле основателя брацлавского хасидизма Ребе Нахмана, который скончался в 1810 году в Умани. Евреи верят, что если встретить Новый год возле его могилы, то всё в жизни сложится и проблемы решатся. В 2010 году Украина и Израиль договорились о безвизовом въезде евреев. Уже несколько лет Киев раздумывает отменить безвиз, но решение пока не принято. Украинцев беспокоит всё возрастающее число паломников, которых не останавливают даже боевые действия в стране.
Кстати, в 2020 году мэр города Умань Александр Цебрий ночевал в спальном мешке возле входа в Офис Владимира Зеленского в центре Киева. Таким образом он хотел добиться личной встречи с Зеленским, чтобы убедить его полностью запретить приезд хасидов в Умань во время пандемии коронавируса. В июле этого года Цебрий был убит в ходе СВО. Зпрета на въезд паломников он так и не добился.