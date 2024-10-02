Пляшут и трубят в рог: Более 30 тысяч евреев-паломников атаковали украинскую Умань

На Украину съехались около 31 тысячи евреев, исповедующих одно из течений иудаизма — хасидизм. Каждую осень они совершают паломничество в город Умань Черкасской области во время празднования еврейского Нового года (Рош ха-Шана). Сейчас гости отплясывают на улицах города и трубят в шофар – бараний рог.

Цель паломников — побывать на могиле основателя брацлавского хасидизма Ребе Нахмана, который скончался в 1810 году в Умани. Евреи верят, что если встретить Новый год возле его могилы, то всё в жизни сложится и проблемы решатся. В 2010 году Украина и Израиль договорились о безвизовом въезде евреев. Уже несколько лет Киев раздумывает отменить безвиз, но решение пока не принято. Украинцев беспокоит всё возрастающее число паломников, которых не останавливают даже боевые действия в стране.