Захарова назвала Борреля «змеёй подколодной» после призыва бить по России оружием НАТО

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель из ястреба превратился в «змею подколодную» после его призывов разрешить киевскому режиму бомбить Россию оружием западных приятелей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Он же всегда был наиболее активным вдохновителем инициативы по антироссийской деятельности. Он давно уже перешёл все границы как дипломат, как общественный деятель, как политик. Он уже давным-давно перестал даже быть ястребом. Он стал какой-то змеёй подколодной», — сказала дипломат на брифинге.