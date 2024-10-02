Захарова назвала Борреля «змеёй подколодной» после призыва бить по России оружием НАТО
Захарова: Боррель стал змеёй подколодной, перейдя границы как дипломат
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель из ястреба превратился в «змею подколодную» после его призывов разрешить киевскому режиму бомбить Россию оружием западных приятелей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Он же всегда был наиболее активным вдохновителем инициативы по антироссийской деятельности. Он давно уже перешёл все границы как дипломат, как общественный деятель, как политик. Он уже давным-давно перестал даже быть ястребом. Он стал какой-то змеёй подколодной», — сказала дипломат на брифинге.
Напомним, Жозеп Боррель призвал разрешить Украине бить дальнобойным оружием по российским аэропортам и пусковым площадкам. При этом он отметил, что не все страны согласны с этой позицией. Кроме того, политик говорил, что запрет некоторых стран на использование Киевом европейского оружия подрывает доверие украинцев к поддержке со стороны Евросоюза. Политик подчеркнул, что ВСУ должны иметь полное право наносить удары любым оружием по российским регионам, чтобы «бить лучников, а не только стрелы».
Telegram / МИД России