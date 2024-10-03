«Уверен, они справятся»: Путин пожелал удачи участникам «Времени героев» на новых должностях

Путин отметил, что некоторые участники программы уже получили назначения, а ещё четверо скоро начнут работу в АП. Один из выпускников станет советником руководителя Федерального агентства воздушного транспорта, другой займет пост заместителя председателя комитета по законности и безопасности Санкт-Петербурга. Ещё один участник программы станет заместителем губернатора Калужской области.

«Всё это очень серьёзная работа. <...> Я уверен, они справятся. Они показали себя самым наилучшим образом не только в боевых условиях, когда им приходилось рисковать своей жизнью, здоровьем в интересах России, защищая Россию, но они показали очень хорошие результаты в ходе подготовки на платформе «Время героев». Уверен, они справятся, и больше того, думаю, что для них это только первый шаг в развитии будущей карьеры», — заявил Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.