«Уверен, они справятся»: Путин пожелал удачи участникам «Времени героев» на новых должностях
Путин анонсировал новые назначения участников программы «Время героев»
Президент России Владимир Путин утвердил новые назначения участников программы «Время героев», в том числе на высокие должности в Администрации Президента (АП). Об этом стало известно на встрече главы государства с Артёмом Жогой, назначенным полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе.
Путин отметил, что некоторые участники программы уже получили назначения, а ещё четверо скоро начнут работу в АП. Один из выпускников станет советником руководителя Федерального агентства воздушного транспорта, другой займет пост заместителя председателя комитета по законности и безопасности Санкт-Петербурга. Ещё один участник программы станет заместителем губернатора Калужской области.
«Всё это очень серьёзная работа. <...> Я уверен, они справятся. Они показали себя самым наилучшим образом не только в боевых условиях, когда им приходилось рисковать своей жизнью, здоровьем в интересах России, защищая Россию, но они показали очень хорошие результаты в ходе подготовки на платформе «Время героев». Уверен, они справятся, и больше того, думаю, что для них это только первый шаг в развитии будущей карьеры», — заявил Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.
Также 2 октября Владимир Путин посетил индустриальный парк «Руднево». Глава государства пообщался со студентами колледжей, а также осмотрел участок токарных универсальных станков.
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