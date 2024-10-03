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2 октября, 22:15

Наступление с севера: Против России готовят новый арктический таран

Bloomberg: Канада собирает арктическую коалицию для борьбы с Россией и Китаем

Новый антироссийский военный союз, призванный противостоять активности РФ и Китая в арктическом регионе, может появиться на Западе. За создание объединения взялись Канада, Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания, стало известно американскому агентству Bloomberg.

«Канада работает с государствами Северной Европы над созданием новой арктической коалиции по безопасности, которая исключит Россию и даст [участникам] возможность для общей координации обороны, разведки и обеспечения кибербезопасности», — утверждает издание.

В беседе с Bloomberg министр иностранных дел Канады Мелани Жоли подтвердила, что главы МИД пяти государств намерены в скором времени обсудить инвестиции в арктический регион и создание северными союзниками ещё одного антироссийского блока. Он необходим, так как страны не хотят поднимать вопросы безопасности в Арктическом совете, где присутствует РФ.

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МИД РФ: Угрозы со стороны НАТО о блокировке Финского залива не совсем понятны

Параллельно Финляндия в сотрудничестве с Эстонией разрабатывают план блокировки Финского залива для российских судов в случае опасности. Таким образом союзники по НАТО хотят нанести удар по боеспособности Балтийского флота.

Обложка ©

Unsplash / Pam Menegakis

Илья Пушкарев
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