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2 октября, 23:28

«Ювентус» в меньшинстве после удаления вратаря победил «Лейпциг» в ЛЧ

«Ювентус» после победы над соперником. Обложка © X / JuventusFC

«Ювентус» после победы над соперником. Обложка © X / JuventusFC

Итальянский футбольный клуб «Ювентус» одержал волевую победу над немецким «Лейпцигом» в матче второго тура основного этапа Лиги чемпионов. Встреча, состоявшаяся в Германии, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Нападающий «Лейпцига» Беньямин Шешко отметился дублем, забив на 30-й и 65-й минутах (последний — с пенальти). У гостей два мяча на счету Душана Влаховича на 50-й и 68-й минуте. С 59-й минуты «Юве» играл в меньшинстве после удаления вратаря Микеле Ди Грегорио. Несмотря на это, сольный проход Франсишку Консейсана на 82-й минуте принёс туринцам победу.

В третьем туре, который пройдет 22 октября, «Ювентус» встретится с немецким «Штутгартом», который пока не смог одержать ни одной победы в турнире. «Лейпциг» 23 октября сыграет дома с английским «Ливерпулем».

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А вот триумфально стартовавшая в ЛЧ немецкая «Бавария» потерпела поражение от английской «Астон Виллы». Встреча, состоявшаяся в Бирмингеме, была решена голом Джона Дурана на 79-й минуте игры.

Анатолий Цейко
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