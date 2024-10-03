«Ювентус» в меньшинстве после удаления вратаря победил «Лейпциг» в ЛЧ

Итальянский футбольный клуб «Ювентус» одержал волевую победу над немецким «Лейпцигом» в матче второго тура основного этапа Лиги чемпионов. Встреча, состоявшаяся в Германии, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Нападающий «Лейпцига» Беньямин Шешко отметился дублем, забив на 30-й и 65-й минутах (последний — с пенальти). У гостей два мяча на счету Душана Влаховича на 50-й и 68-й минуте. С 59-й минуты «Юве» играл в меньшинстве после удаления вратаря Микеле Ди Грегорио. Несмотря на это, сольный проход Франсишку Консейсана на 82-й минуте принёс туринцам победу.

В третьем туре, который пройдет 22 октября, «Ювентус» встретится с немецким «Штутгартом», который пока не смог одержать ни одной победы в турнире. «Лейпциг» 23 октября сыграет дома с английским «Ливерпулем».