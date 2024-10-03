«Все мы ищем партнёра по запаху»: Палеонтолог подтвердил неожиданную причину вымирания мамонтов
Палеонтолог Журавлёв: Вымирание мамонтов могло произойти из-за потери обоняния
Мамонты действительно могли вымереть из-за потери обоняния. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Beatrissa
Вердикт группы учёных из России, Израиля и Италии о вымирании мамонтов по причине потери обоняния из-за аллергии действительно похож на правду. Об этом говорит изучение генома индийских слонов — современных потомков древних животных, пояснил Life.ru профессор кафедры биоэволюции биологического факультета МГУ Андрей Журавлёв.
Палеонтолог подчеркнул, что анализ генного комплекса вулканов саванны позволяет понять, какие гены у мамонтов перестали функционировать к моменту вымирания. Так, у последней популяции этих животных, которая жила на острове Врангеля, обоняние практически исчезло.
А без различия запахов для любого животного возникает огромная проблема — невозможность найти еду и невозможность найти партнёра со всеми вытекающими. На счёт конкретно аллергии ничего не могу сказать, это не обязательно сцепленные факторы: аллергия и выключение этого генного комплекса. Все организмы вырабатывают феромоны, будь то человек, мамонт или бабочка. И по запаху все мы ищем себе партнёра
А между тем Земля продолжает приближаться к массовому вымиранию, вынуждая учёных бить тревогу. Особое беспокойство вызывает Северный Ледовитый океан, который теряет биоразнообразие на фоне глобального потепления.