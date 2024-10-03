«Все мы ищем партнёра по запаху»: Палеонтолог подтвердил неожиданную причину вымирания мамонтов

А без различия запахов для любого животного возникает огромная проблема — невозможность найти еду и невозможность найти партнёра со всеми вытекающими. На счёт конкретно аллергии ничего не могу сказать, это не обязательно сцепленные факторы: аллергия и выключение этого генного комплекса. Все организмы вырабатывают феромоны, будь то человек, мамонт или бабочка. И по запаху все мы ищем себе партнёра