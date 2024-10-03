Участник ЧБД Алексей Щербаков вложился в проект друга и потерял миллионы

Участник шоу «Что было дальше?» Алексей Щербаков потерял миллионы рублей, вложив их в проект своего давнего армейского друга. Помимо комика своих денег лишились ещë 19 человек, общий ущерб составляет больше 100 миллионов рублей.

По информации SHOT, в далëком 2018 году товарищ стендапера Андрей Ненашев вместе со своим партнëром Евгением Селивановым запустили в Зеленограде финансовый проект: бизнесмены искали крупных инвесторов, а затем вкладывали их деньги в фондовые рынки и выплачивали им проценты. Среди тех, кто решил заработать на биржах, оказался и Щербаков, который когда-то служил вместе с Андреем в армии.

Примерно 4 года всë шло хорошо, но в 2022-ом стартап вдруг лопнул, и на финансистов одно за другим начали писать заявления о мошенничестве. В результате Евгения С. обвинили в хищении денег, с февраля этого года он находится в изоляторе; Андрей Н. пока проходит по делу в качестве свидетеля.

По данным SHOT, помимо Щербакова жертвой махинаций стали несколько госслужащих и сотрудников полиции, также привлечëнных к проекту Андреем. Предварительно, по совету армейского товарища Щербаков мог вложить в компанию около 100 млн рублей.

В данный момент следствие по делу продолжается. Обвиняемый Евгений утверждает, что ничего не крал — якобы все деньги были вложены в акции: при этом часть бумаг упала в цене, а остальные были переоформлены на других лиц под давлением некоего сотрудника органов. Сейчас в хитросплетениях финансовых потоков и всех обстоятельствах продолжают разбираться следователи.