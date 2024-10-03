В России спрогнозировали падение цен на квартиры в новостройках

Цены на жильё будет постепенно проседать, но в основном на рынке новостроек. Таким прогнозом поделился основатель, почётный член российской Гильдии риелторов Константин Апрелев в эфире радио «Комсомольская правда».

По мнению эксперта, ждать существенного падения стоимости вторичного жилья не стоит, поскольку владельцы квартир не торопятся их продавать. Они могут подождать, пока ситуация на рынке недвижимости стабилизируется и, например, сдавать жильё в аренду. А вот застройщики подождать не могут, подчеркнул риелтор.

«Нужно финансировать строительство, поэтому неизбежно будет конкуренция за покупателя. Если покупателей стало в 2-3 раза меньше, то количество сделок на первичном рынке тоже будет в 2-3 раза меньше, а жильё уже построено, большая его часть. И это неизбежно приведёт к тому, что цены будут корректироваться», — объяснил Апрелев.

Он добавил, что цены на «первичку» будут падать только в том случае, если инфляция не наберёт существенные темпы. Если же её рост продолжится, тогда и застройщики вряд ли будут снижать стоимость жилья.