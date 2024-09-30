Риелтор рассказал, когда упадут цены на жильё в новостройках

Отмена программы льготной ипотеки зажала застройщиков в тиски и скоро им придётся менять цены. Такое мнение выразил глава Гильдии риелторов России Константин Апрелев. Эксперт рассказал, когда ждать обвала стоимости недвижимости.

«Очень большое количество людей уходит на рынок аренды. Из-за этого там сейчас просто космически выросли цены. За август-сентябрь на 15-20% подорожало наиболее комфортное арендное жильё в Москве вблизи станций метро. А сама стоимость жилья, особенно в новостройках, конечно, колоссально снижается, потому что цены из-за льготной ипотеки были очень сильно завышены», — приводит его слова «Царьград».