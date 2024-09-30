Риелтор рассказал, когда упадут цены на жильё в новостройках
Риелтор Апрелев: К Новому году цены на жильё в новостройках ждёт коррекция
Отмена программы льготной ипотеки зажала застройщиков в тиски и скоро им придётся менять цены. Такое мнение выразил глава Гильдии риелторов России Константин Апрелев. Эксперт рассказал, когда ждать обвала стоимости недвижимости.
«Очень большое количество людей уходит на рынок аренды. Из-за этого там сейчас просто космически выросли цены. За август-сентябрь на 15-20% подорожало наиболее комфортное арендное жильё в Москве вблизи станций метро. А сама стоимость жилья, особенно в новостройках, конечно, колоссально снижается, потому что цены из-за льготной ипотеки были очень сильно завышены», — приводит его слова «Царьград».
Эксперт добавил, что сегодня строящееся жильё дороже уже построенного на 15-20%. По словам риелтора, это совершенно нехарактерная для рынка история. По мнению Апрелева, к Новому году застройщикам придётся скорректировать цены, ведь другого выбора у них просто не будет.
Напомним, что с 1 июля 2024 года в России перестала действовать программа льготной ипотеки, которая позволяла взять кредит на жильё под 8% годовых. Её ввели в апреле 2020 года в качестве одной из поддержек строительной отрасли и граждан в условиях пандемии CoViD-19. Правительство четыре раза продлевало льготы, но теперь ставки выросли больше, чем в два раза. При этом до 2030 года в стране действует семейная ипотека со ставкой 6% годовых. Кроме того, ожидается запуск четырёх новых ипотечных программ на льготных условиях. Ими смогут пользоваться молодые специалисты сфер промышленности, строительства и науки.