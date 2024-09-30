Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 сентября, 01:31

Риелтор рассказал, когда упадут цены на жильё в новостройках

Риелтор Апрелев: К Новому году цены на жильё в новостройках ждёт коррекция

Отмена программы льготной ипотеки зажала застройщиков в тиски и скоро им придётся менять цены. Такое мнение выразил глава Гильдии риелторов России Константин Апрелев. Эксперт рассказал, когда ждать обвала стоимости недвижимости.

«Очень большое количество людей уходит на рынок аренды. Из-за этого там сейчас просто космически выросли цены. За август-сентябрь на 15-20% подорожало наиболее комфортное арендное жильё в Москве вблизи станций метро. А сама стоимость жилья, особенно в новостройках, конечно, колоссально снижается, потому что цены из-за льготной ипотеки были очень сильно завышены», — приводит его слова «Царьград».

Эксперт добавил, что сегодня строящееся жильё дороже уже построенного на 15-20%. По словам риелтора, это совершенно нехарактерная для рынка история. По мнению Апрелева, к Новому году застройщикам придётся скорректировать цены, ведь другого выбора у них просто не будет.

Стало известно, как один россиянин смог взять сразу 26 льготных ипотек
Стало известно, как один россиянин смог взять сразу 26 льготных ипотек

Напомним, что с 1 июля 2024 года в России перестала действовать программа льготной ипотеки, которая позволяла взять кредит на жильё под 8% годовых. Её ввели в апреле 2020 года в качестве одной из поддержек строительной отрасли и граждан в условиях пандемии CoViD-19. Правительство четыре раза продлевало льготы, но теперь ставки выросли больше, чем в два раза. При этом до 2030 года в стране действует семейная ипотека со ставкой 6% годовых. Кроме того, ожидается запуск четырёх новых ипотечных программ на льготных условиях. Ими смогут пользоваться молодые специалисты сфер промышленности, строительства и науки.

Обложка ©

Freepik

Никита Никонов
  • Новости
  • Новости экономики
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров