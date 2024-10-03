«Кровь из глаз и смерть»: Иммунолог рассказал про вирус Марбург, от которого нет спасения

Данный вирус живёт в Африке, в пустых джунглях. Поэтому те, кто там заболевает, умирают. Летальность доходит до 100%. Передаётся вирус всеми возможными путями: контактными, воздушно-капельным, с пищей. Короткий инкубационный период и смерть. Вакцины от данного вируса нет, лечения также нет. Из симптомов при заражении: кровь из глаз и лопаются все сосуды.