«Кровь из глаз и смерть»: Иммунолог рассказал про вирус Марбург, от которого нет спасения
Иммунолог Жемчугов: Смертельный вирус Марбург передаётся всеми возможными путями
Тревогу из-за распространения вируса Марбург забила ВОЗ. Обложка © freepik.com
Вспышка опаснейшего руса Марбург в Руанде может угрожать всему миру. Что это за болезнь, от которой нет лечения, Life.ru рассказал иммунолог, вирусолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.
Данный вирус живёт в Африке, в пустых джунглях. Поэтому те, кто там заболевает, умирают. Летальность доходит до 100%. Передаётся вирус всеми возможными путями: контактными, воздушно-капельным, с пищей. Короткий инкубационный период и смерть. Вакцины от данного вируса нет, лечения также нет. Из симптомов при заражении: кровь из глаз и лопаются все сосуды.
По словам иммунолога, если заражённый человек прибудет из Африки в Россию, то заболеть можем и мы. Распространяется болезнь достаточно быстро, и обезопасить себя от данного вируса невозможно.
Напомним, тревогу из-за распространения вируса Марбург забила Всемирная организация здравоохранения. Там напомнили, что от новой болезни пока не существует лекарства, а смерть обычно наступает на восьмой или девятый день после появления первых симптомов. Роспотребнадзор в свою очередь взял на контроль ситуацию с распространением марбургской геморрагической лихорадки.