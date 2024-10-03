Трёхтонная царь-бомба стёрла с лица земли склад ВСУ в ДНР

На кадрах показан момент удара. Крупные клубы дыма, поднимающиеся в воздух от построек ангарного типа, дают понять, что снаряды украинские военные спасти не смогут — склад уничтожен полностью. Отметим, что хранилище, ликвидированное нашими бойцами, располагалось за чертой города.

Ранее появилось видео с дорогой в курском приграничье, на которой колонной стоит обуглившийся, искорёженный, а порой разорванный на куски транспорт ВСУ. Вдоль пути в нескольких метрах друг от друга стоят 9 единиц разбитой техники, которые так и не смогли добраться до пункта назначения. Ещё эпичное видео прислали с Авдеевского направления. Расчёт РСЗО «Ураган» не оставил шансов вэсэушникам, осевшим на тех территориях.