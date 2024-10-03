Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 октября, 10:25

Трёхтонная царь-бомба стёрла с лица земли склад ВСУ в ДНР

Минобороны: Армия России применила бомбу ФАБ-3000 по позициям ВСУ

Военные ВС РФ ударили с помощью фугасной авиабомбы ФАБ-3000 по складу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Разлива в Донецкой народной республике (ДНР). Кадрами атаки поделилась пресс-служба Минобороны России.

ВС России ударом ФАБ-3000 уничтожили склад ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

«Авиационным ударом ФАБ-3000 уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе населённого пункта Разлив ДНР», — говорится в сообщении военного ведомства.

На кадрах показан момент удара. Крупные клубы дыма, поднимающиеся в воздух от построек ангарного типа, дают понять, что снаряды украинские военные спасти не смогут — склад уничтожен полностью. Отметим, что хранилище, ликвидированное нашими бойцами, располагалось за чертой города.

Сводки военкоров: Нацисты готовятся сдать Константиновку в ДНР, ВС РФ взяли ключ к Северску, освобождена Новосёловка под Курском, сроки обрушения фронта, 3 октября
Сводки военкоров: Нацисты готовятся сдать Константиновку в ДНР, ВС РФ взяли ключ к Северску, освобождена Новосёловка под Курском, сроки обрушения фронта, 3 октября

Ранее появилось видео с дорогой в курском приграничье, на которой колонной стоит обуглившийся, искорёженный, а порой разорванный на куски транспорт ВСУ. Вдоль пути в нескольких метрах друг от друга стоят 9 единиц разбитой техники, которые так и не смогли добраться до пункта назначения. Ещё эпичное видео прислали с Авдеевского направления. Расчёт РСЗО «Ураган» не оставил шансов вэсэушникам, осевшим на тех территориях.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Александра Мышляева
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров