В аэропорту Варшавы взорвался чемодан

Багаж одного из пассажиров внезапно взорвался в варшавском аэропорту имени Шопена, пострадавших нет, рассказала журналистам официальный представитель аэропорта Анна Дермонт-Шиманяк.

«Взрыв произошел из-за разгерметизации герметично закрытого контейнера в багаже одного из пассажиров на территории сортировочной площадки», — сообщила она.

По её словам, владелец «взрывного» чемодана хотел отправиться в Вену. Пострадавших не было, но по стандартной процедуре пришлось на время остановить регистрацию пассажиров. Дермонт-Шиманяк добавила, что уже через пару десятков минут ситуация успокоилась.

По данным радиостанции RMF FM, в подорвавшемся контейнере были «биологические материалы» для исследований. Причиной взрыва послужило нахождение в чемодане сухого льда, который был необходим для поддержания оптимальной температуры.