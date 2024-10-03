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3 октября, 12:34

В аэропорту Варшавы взорвался чемодан

Багаж одного из пассажиров внезапно взорвался в варшавском аэропорту имени Шопена, пострадавших нет, рассказала журналистам официальный представитель аэропорта Анна Дермонт-Шиманяк.

«Взрыв произошел из-за разгерметизации герметично закрытого контейнера в багаже одного из пассажиров на территории сортировочной площадки», — сообщила она.

По её словам, владелец «взрывного» чемодана хотел отправиться в Вену. Пострадавших не было, но по стандартной процедуре пришлось на время остановить регистрацию пассажиров. Дермонт-Шиманяк добавила, что уже через пару десятков минут ситуация успокоилась.

По данным радиостанции RMF FM, в подорвавшемся контейнере были «биологические материалы» для исследований. Причиной взрыва послужило нахождение в чемодане сухого льда, который был необходим для поддержания оптимальной температуры.

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Ранее в японском аэропорту Миядзаки на одной из рулежных дорожек прогремел взрыв. Администрация воздушного порта отменила все рейсы на тот день. На месте хлопка обнаружили выбоину длиной около семи метров и шириной четыре метра. Оказалось, что взорвался неразорвавшийся снаряд времён Второй мировой.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Milkovasa

Владимир Озеров
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