В аэропорту Варшавы взорвался чемодан
Багаж одного из пассажиров внезапно взорвался в варшавском аэропорту имени Шопена, пострадавших нет, рассказала журналистам официальный представитель аэропорта Анна Дермонт-Шиманяк.
«Взрыв произошел из-за разгерметизации герметично закрытого контейнера в багаже одного из пассажиров на территории сортировочной площадки», — сообщила она.
По её словам, владелец «взрывного» чемодана хотел отправиться в Вену. Пострадавших не было, но по стандартной процедуре пришлось на время остановить регистрацию пассажиров. Дермонт-Шиманяк добавила, что уже через пару десятков минут ситуация успокоилась.
По данным радиостанции RMF FM, в подорвавшемся контейнере были «биологические материалы» для исследований. Причиной взрыва послужило нахождение в чемодане сухого льда, который был необходим для поддержания оптимальной температуры.
Ранее в японском аэропорту Миядзаки на одной из рулежных дорожек прогремел взрыв. Администрация воздушного порта отменила все рейсы на тот день. На месте хлопка обнаружили выбоину длиной около семи метров и шириной четыре метра. Оказалось, что взорвался неразорвавшийся снаряд времён Второй мировой.
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