Приговор поэтам за антироссийские стихи у памятника Маяковскому в Москве признали законным

«Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда оставила без изменения приговор Тверского районного суда города Москвы в отношении Камардина Артема Юрьевича и Штовба Егора Олеговича, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.2 ст.282 УК РФ и ч.3 ст.280.4 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства)», — говорится в сообщении .

Напомним, что поводом для уголовного дела стали чтения антироссийских стихов у памятника Маяковскому, которые прошли 25 сентября 2022 года. Оба поэта поглумились на тему Донбасса и ВС России, а на следующий день их задержали. После ареста Камардина отправляли минимум на месяц в больницу имени Сербского, где его проверяли на вменяемость. В прошлом он уже был судим за хранение наркотиков. В прошлом году поэтам вынесли приговор. Семь лет колонии получил Артём Камардин, а его соратник Егор Штовба — пять с половиной лет лишения свободы.