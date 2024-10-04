Офтальмолог поставил точку в споре о возможности смотреть на сварку без очков
Офтальмолог Сагоненко: Cмотреть на сварку без специальных очков нельзя
Смотреть на сварку без специальных очков нельзя. Обложка © flickr / Hannu Jylha-Ollila
Смотреть на электросварку без специальных защитных очков крайне опасно, так как ультрафиолетовое излучение может привести к серьёзным повреждениям глаз. Об этом Life.ru рассказал врач-офтальмолог Дмитрий Сагоненко.
Возникает так называемая электроофтальмия — ожог глаз ультрафиолетом, уточнил специалист.
При таком ожоге может страдать как слизистая оболочка глаза, так и роговица, и даже излучение проникает вглубь глаза, вызывает катаракту лучевую, повреждение сетчатки, то есть, лучевые ожоги. Именно поэтому без защитных очков смотреть на сварку категорически не рекомендуется
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