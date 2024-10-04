Офтальмолог поставил точку в споре о возможности смотреть на сварку без очков

При таком ожоге может страдать как слизистая оболочка глаза, так и роговица, и даже излучение проникает вглубь глаза, вызывает катаракту лучевую, повреждение сетчатки, то есть, лучевые ожоги. Именно поэтому без защитных очков смотреть на сварку категорически не рекомендуется