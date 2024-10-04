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Офтальмолог поставил точку в споре о возможности смотреть на сварку без очков

Офтальмолог Сагоненко: Cмотреть на сварку без специальных очков нельзя

4 октября, 04:00
Смотреть на сварку без специальных очков нельзя. Обложка © flickr / Hannu Jylha-Ollila

Смотреть на сварку без специальных очков нельзя. Обложка © flickr / Hannu Jylha-Ollila

Смотреть на электросварку без специальных защитных очков крайне опасно, так как ультрафиолетовое излучение может привести к серьёзным повреждениям глаз. Об этом Life.ru рассказал врач-офтальмолог Дмитрий Сагоненко.

Возникает так называемая электроофтальмия — ожог глаз ультрафиолетом, уточнил специалист.

При таком ожоге может страдать как слизистая оболочка глаза, так и роговица, и даже излучение проникает вглубь глаза, вызывает катаракту лучевую, повреждение сетчатки, то есть, лучевые ожоги. Именно поэтому без защитных очков смотреть на сварку категорически не рекомендуется

Дмитрий Сагоненко

Врач-офтальмолог, офтальмохирург Московского центра офтальмологии и микрохирургии глаза

При таком ожоге может страдать как слизистая оболочка глаза, так и роговица, и даже излучение проникает вглубь глаза, вызывает катаракту лучевую, повреждение сетчатки, то есть, лучевые ожоги. Именно поэтому без защитных очков смотреть на сварку категорически не рекомендуется
При таком ожоге может страдать как слизистая оболочка глаза, так и роговица, и даже излучение проникает вглубь глаза, вызывает катаракту лучевую, повреждение сетчатки, то есть, лучевые ожоги. Именно поэтому без защитных очков смотреть на сварку категорически не рекомендуется
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Авторы
Артём Гапоненко
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Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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