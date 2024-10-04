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4 октября, 05:52

В МИД оценили шанс реального столкновения России и США

Рябков: Вероятность вооружённого столкновения РФ и США зависит от Вашингтона

Вероятность вооружённого столкновения России и США зависит от действий Вашингтона, и если в Штатах думают, что постоянные нападки не приведут к более жёсткому ответу, то там крупно ошибаются. С таким заявлением выступил замглавы МИД Сергей Рябков.

«Мы их предостерегаем от дальнейшей эскалации. Потому что до бесконечности играть в те геополитические игры, которыми они занимаются долгое время и которые, по сути, и спровоцировали нынешний открытый конфликт и кризис в сфере безопасности в Евроатлантике, не получается», сказал Рябков в разговоре с РИА «Новости».

Дипломат также уточнил, что РФ совершает активные действия для поддержания стабильности экономики в период санкций. На данный момент требуется максимальная мобилизация общества, а также всеобщее понимание того, что происходит противостояние серьёзному противнику, добавил дипломат.

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Ранее Life.ru сообщал, что президент США Джо Байден объявил о решении передать Украине авиабомбы JSOW. В Вашингтоне уточнили, что это вооружение будет применяться для дальних ударов по России. Позже СМИ отметили, что США отправят Киеву бомбы, которые подлежат списанию — им уже более 20 лет.

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Life.ru

Мария Любицкая
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