В МИД оценили шанс реального столкновения России и США

Вероятность вооружённого столкновения России и США зависит от действий Вашингтона, и если в Штатах думают, что постоянные нападки не приведут к более жёсткому ответу, то там крупно ошибаются. С таким заявлением выступил замглавы МИД Сергей Рябков.

«Мы их предостерегаем от дальнейшей эскалации. Потому что до бесконечности играть в те геополитические игры, которыми они занимаются долгое время и которые, по сути, и спровоцировали нынешний открытый конфликт и кризис в сфере безопасности в Евроатлантике, не получается», — сказал Рябков в разговоре с РИА «Новости».