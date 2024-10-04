В МИД оценили шанс реального столкновения России и США
Рябков: Вероятность вооружённого столкновения РФ и США зависит от Вашингтона
Вероятность вооружённого столкновения России и США зависит от действий Вашингтона, и если в Штатах думают, что постоянные нападки не приведут к более жёсткому ответу, то там крупно ошибаются. С таким заявлением выступил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Мы их предостерегаем от дальнейшей эскалации. Потому что до бесконечности играть в те геополитические игры, которыми они занимаются долгое время и которые, по сути, и спровоцировали нынешний открытый конфликт и кризис в сфере безопасности в Евроатлантике, не получается», — сказал Рябков в разговоре с РИА «Новости».
Дипломат также уточнил, что РФ совершает активные действия для поддержания стабильности экономики в период санкций. На данный момент требуется максимальная мобилизация общества, а также всеобщее понимание того, что происходит противостояние серьёзному противнику, добавил дипломат.
Ранее Life.ru сообщал, что президент США Джо Байден объявил о решении передать Украине авиабомбы JSOW. В Вашингтоне уточнили, что это вооружение будет применяться для дальних ударов по России. Позже СМИ отметили, что США отправят Киеву бомбы, которые подлежат списанию — им уже более 20 лет.
Life.ru