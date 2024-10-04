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4 октября, 08:33

Пожар в Перми ликвидирован, устанавливаются его причины

В Пермском крае ликвидировали крупный пожар на нефтебазе, разгоревшийся на десяти тысячах квадратов, сообщили в пресс-службе МЧС. Дознаватели пытаются установить причины инцидента.

У специалистов есть две основные версии. Так, причиной огня на частной базе по хранению нефтепродуктов мог стать аварийный режим работы электрооборудования. Также пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнём.

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В результате пожара примесей в воздухе обнаружено не было. Однако проверки на наличие в воздухе опасных веществ будут проводиться регулярно. Напомним, что возгорание произошло в промзоне деревни Осенцы. Огонь распространился на ёмкости с топливом.

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Telegram / МЧС России

Полина Никифорова
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