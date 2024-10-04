Пожар в Перми ликвидирован, устанавливаются его причины

В Пермском крае ликвидировали крупный пожар на нефтебазе, разгоревшийся на десяти тысячах квадратов, сообщили в пресс-службе МЧС. Дознаватели пытаются установить причины инцидента.

У специалистов есть две основные версии. Так, причиной огня на частной базе по хранению нефтепродуктов мог стать аварийный режим работы электрооборудования. Также пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнём.