«Играют с огнём»: В Кремле высказались об атаке на Курчатов, где находится АЭС

Украина ставит себя в опасное положение, продолжая осуществлять попытки атаковать ядерные объекты в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вчерашний удар по Курчатову Курской области, где находится АЭС.

«Киев продолжает играть с огнём. В наших контактах с МАГАТЭ мы, естественно, это доводим до сведения», — сказал он на брифинге, комментируя очередные атаки ВСУ на Курскую АЭС.