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4 октября, 09:49

«Играют с огнём»: В Кремле высказались об атаке на Курчатов, где находится АЭС

Песков счёл «игрой с огнем» попытки Киева атаковать Курчатов, где находится АЭС

Украина ставит себя в опасное положение, продолжая осуществлять попытки атаковать ядерные объекты в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вчерашний удар по Курчатову Курской области, где находится АЭС.

«Киев продолжает играть с огнём. В наших контактах с МАГАТЭ мы, естественно, это доводим до сведения», — сказал он на брифинге, комментируя очередные атаки ВСУ на Курскую АЭС.

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Напомним, 3 октября ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС. По данным Life.ru, всего было четыре прилёта, и все безуспешные. Так, в Курчатове начался пожар. Позднее губернатор Алексей Смирнов подтвердил уничтожение беспилотника.

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Александр Юнашев
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