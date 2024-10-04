«Играют с огнём»: В Кремле высказались об атаке на Курчатов, где находится АЭС
Песков счёл «игрой с огнем» попытки Киева атаковать Курчатов, где находится АЭС
Украина ставит себя в опасное положение, продолжая осуществлять попытки атаковать ядерные объекты в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вчерашний удар по Курчатову Курской области, где находится АЭС.
«Киев продолжает играть с огнём. В наших контактах с МАГАТЭ мы, естественно, это доводим до сведения», — сказал он на брифинге, комментируя очередные атаки ВСУ на Курскую АЭС.
Напомним, 3 октября ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС. По данным Life.ru, всего было четыре прилёта, и все безуспешные. Так, в Курчатове начался пожар. Позднее губернатор Алексей Смирнов подтвердил уничтожение беспилотника.