Сжёгшей свой паспорт брянской блогерше ужесточили приговор
В Брянске ужесточили приговор блогерше Хоффман, которая сожгла свой паспорт
Блогерша Хоффман. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / gipssssyy
Брянская блогерша Евгения Хоффман отправится на год в колонию-поселение за сожжение паспорта. Она обвиняется в надругательстве над гербом России, передаёт пресс-служба брянской прокуратуры.
До этого девушке назначили наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года и 3 месяца. Однако гособвинение решило, что такое наказание будет слишком мягким.
«Хоффманн назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием в колонии-поселении», — говорится в сообщении.
Помимо того, что блогерша сожгла документ, она ещё и ударила головой в лицо посетительницу гостиницы «Брянск». Инцидент произошёл в ноябре. Пострадавшая получила травму лицевого скелета.
Напомним, что Хоффман решила сжечь свой паспорт в новогоднюю ночь и сняла происходящее на видео. Под крики толпы она сожгла документ, в котором, по её словам, была некрасивая фотография. Клуб, около которого бесчинствовала девушка, временно закрылся из-за проверок полиции.