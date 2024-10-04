Сжёгшей свой паспорт брянской блогерше ужесточили приговор

Брянская блогерша Евгения Хоффман отправится на год в колонию-поселение за сожжение паспорта. Она обвиняется в надругательстве над гербом России, передаёт пресс-служба брянской прокуратуры.

До этого девушке назначили наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года и 3 месяца. Однако гособвинение решило, что такое наказание будет слишком мягким.

«Хоффманн назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием в колонии-поселении», — говорится в сообщении.