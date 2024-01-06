В Брянске закрылся клуб, возле которого блогерша сожгла паспорт
В Брянске закрылся клуб 1991Place, у которого в новогоднюю ночь блогерша сожгла российский паспорт. Об этом говорится в сообществе заведения в соцсети "ВКонтакте". Там отметили, что вины клуба в инциденте нет, он стал жертвой простого стечения обстоятельств.
Блогерша Евгения Хоффман задержана в Брянске после того, как сожгла паспорт возле ночного клуба. Видео © t.me / Следком
"Я до сих пор не понимаю и не пойму, как мы стали виноватыми в том, что кем-то был сожжён чей-то личный паспорт, хотя и возле наших дверей. Это могло произойти где угодно и с каждым из нас", — сказано в посте.
В сообщении также отмечается, что концертная площадка откроется после того, как завершатся все проверки.
Напомним, блогерша Евгения Хоффман в новогоднюю ночь сожгла свой паспорт и выложила ролик в Сеть. "Огненное шоу" пьяная девушка устроила возле ночного клуба. Разгорячённая леди вышла на улицу и под крики толпы спалила документ якобы из-за уродливой фотографии. Её задержали, а позже отправили под домашний арест.
Telegram / Следком