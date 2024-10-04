Украинский чиновник разбогател на уклонистах и похвастался фото в окружении кучи денег

Руководительница Хмельницкого областного центра МСЭК (Медико-социальная экспертиза) и её сын-чиновник разбогатели на украинских уклонистах. ГБР страны опубликовала фото — в прямом смысле слова «зажравшийся» чиновник лежит на кровати как султан, а вместо наложниц вокруг него разбросаны пачки крупных купюр.

По данным следствия, только наличными мать с сыном имели почти $6 млн в разных валютах. У женщины в кабинете нашли $100 000, брендовые украшения, а также поддельные документы и списки уклонистов. К приходу правоохранителей мать и сын явно готовы не были — чиновница начала в спешке выкидывать из окна сумки с полумиллионами долларов.