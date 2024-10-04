Украинский чиновник разбогател на уклонистах и похвастался фото в окружении кучи денег
Украинская ГБР разоблачила чиновника и его мать в обогащении на уклонистах
Украинский чиновник лежит в окружении крупных купюр. Обложка © Telegram / Державне бюро розслідувань
Руководительница Хмельницкого областного центра МСЭК (Медико-социальная экспертиза) и её сын-чиновник разбогатели на украинских уклонистах. ГБР страны опубликовала фото — в прямом смысле слова «зажравшийся» чиновник лежит на кровати как султан, а вместо наложниц вокруг него разбросаны пачки крупных купюр.
При обысках у украинского чиновника нашли пачки денег. Видео © Telegram / Державне бюро розслідувань
По данным следствия, только наличными мать с сыном имели почти $6 млн в разных валютах. У женщины в кабинете нашли $100 000, брендовые украшения, а также поддельные документы и списки уклонистов. К приходу правоохранителей мать и сын явно готовы не были — чиновница начала в спешке выкидывать из окна сумки с полумиллионами долларов.
Украинские чиновники наживаются на всём, чем могут. Так, они «заработали» почти 60 миллионов гривен (около 131 миллиона рублей) на аптечках для ВСУ. Они были заполнены некачественными медикаментами и не имели всех необходимых компонентов. Вызвала подозрение и закупка штор для поездов, которые стоят по 16,5 тысячи рублей за штуку.