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4 октября, 12:14

Украинский чиновник разбогател на уклонистах и похвастался фото в окружении кучи денег

Украинская ГБР разоблачила чиновника и его мать в обогащении на уклонистах

Украинский чиновник лежит в окружении крупных купюр. Обложка © Telegram / Державне бюро розслідувань

Украинский чиновник лежит в окружении крупных купюр. Обложка © Telegram / Державне бюро розслідувань

Руководительница Хмельницкого областного центра МСЭК (Медико-социальная экспертиза) и её сын-чиновник разбогатели на украинских уклонистах. ГБР страны опубликовала фото — в прямом смысле слова «зажравшийся» чиновник лежит на кровати как султан, а вместо наложниц вокруг него разбросаны пачки крупных купюр.

При обысках у украинского чиновника нашли пачки денег. Видео © Telegram / Державне бюро розслідувань

По данным следствия, только наличными мать с сыном имели почти $6 млн в разных валютах. У женщины в кабинете нашли $100 000, брендовые украшения, а также поддельные документы и списки уклонистов. К приходу правоохранителей мать и сын явно готовы не были — чиновница начала в спешке выкидывать из окна сумки с полумиллионами долларов.

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Украинские чиновники наживаются на всём, чем могут. Так, они «заработали» почти 60 миллионов гривен (около 131 миллиона рублей) на аптечках для ВСУ. Они были заполнены некачественными медикаментами и не имели всех необходимых компонентов. Вызвала подозрение и закупка штор для поездов, которые стоят по 16,5 тысячи рублей за штуку.

Полина Никифорова
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