За месяц более 200 тысяч россиян перенесли почту с Gmail на российский Xmail
Свыше 200 тысяч россиян за прошедший месяц перенесли свою почту с Gmail на российский Xmail. Об этом сообщает пресс-служба VK.
«Более 200 тысяч россиян перенесли свою почту из сервиса Gmail на Xmail от VK в сентябре 2024 года, что на 42% выше среднемесячных значений», — говорится в пресс-релизе.
Кроме того, за прошедшую неделю пользователи сервиса Xmail создали аккаунтов и перенесли данных на 25% больше, чем неделей ранее, добавили в VK.
Ранее в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подтвердили, что Google запретил россиянам создавать новые аккаунты. Однако там подсказали, как выйти из ситуации. В ведомстве отметили, что СМС-подтверждение авторизации для ранее созданных профилей пока работает. По словам члена правления РОЦИТ Андрея Ярных, безопасность и стабильность работы не являются преимуществами Gmail, поэтому имеет смысл перенести данные с сервисов Google.