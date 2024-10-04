За месяц более 200 тысяч россиян перенесли почту с Gmail на российский Xmail

Свыше 200 тысяч россиян за прошедший месяц перенесли свою почту с Gmail на российский Xmail. Об этом сообщает пресс-служба VK.

«Более 200 тысяч россиян перенесли свою почту из сервиса Gmail на Xmail от VK в сентябре 2024 года, что на 42% выше среднемесячных значений», — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, за прошедшую неделю пользователи сервиса Xmail создали аккаунтов и перенесли данных на 25% больше, чем неделей ранее, добавили в VK.