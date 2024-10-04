Опубликован порядок ведения реестра каналов с аудиторией от 10 тысяч человек

Минцифры России и Роскомнадзор (РКН) подготовили правила ведения каналов в соцсетях с аудиторией от 10 тысяч человек. Соответствующие документы опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов.

Данная мера направлена на то, чтобы дать возможность добросовестным каналам получать рекламные деньги. Ожидается, что она также будет препятствовать распространению фейков. Кроме того, включение в реестр и соответствующая маркировка защитит самих владельцев пабликов от тех, кто создаёт липовые аккаунты, маскирующиеся под известные.

Так, паблики и каналы в соцсетях, набравшие больше 10 тысяч подписчиков, после верификации будут включаться РКН в перечень публичных страниц. Владелец такого ресурса должен самостоятельно направить минимальный объём базовых сведений о себе и канале либо через портал «Госуслуги», либо через сайт РКН, либо с помощью чат-бота в соцсети. При включении паблика в перечень Роскомнадзора соцсеть должна разместить на странице специальный знак и уникальную ссылку, по которой можно проверить, действительно ли паблик находится в списке. Каналы, верифицированные таким образом, смогут размещать рекламу и принимать донаты.