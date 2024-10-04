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4 октября, 19:52

Покинувший РФ комик Романов хочет оформить пять гражданств для своей дочери

Стендап-комик Дмитрий Романов. Обложка © Telegram / Дмитрий Романов

Стендап-комик Дмитрий Романов. Обложка © Telegram / Дмитрий Романов

Стендап-комик Дмитрий Романов, который покинул Россию и теперь живёт за границей, сообщил о намерении оформить пять гражданств для своей дочери, появившейся на свет в июле. Об этом он написал в телеграм-канале.

Он рассказал, что недавно прибыл в Лиссабон, где планирует заняться процессом получения гражданства для ребёнка. Он добавил, что это своего рода его новое увлечение — обеспечить дочери пять гражданств. При этом других деталей экс-комик раскрывать не стал.

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Ранее стендап-комик Данила Поперечный* обжаловал свой статус иностранного агента. Напомним, Минюст признал Поперечного* иноагентом 14 июня текущего года. Ведомство напомнило, что комик распространял фейки о ВС РФ.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Артём Гапоненко
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