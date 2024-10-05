«Хезболла» заявила о взрыве при попытке ЦАХАЛ проникнуть на территорию Ливана

Шиитское движение «Хезболла» заявило о сильном взрыве в результате неудачной попытки израильских военных продвинуться к поселению Одайсе, находящемуся у границы с Израилем. Согласно заявлению, опубликованному в телеграм-канале «Исламского сопротивления», в ходе инцидента несколько солдат ЦАХАЛ погибли.

В заявлении сообщается, что бойцы «Хезболлы» вступили в бой с наступающими израильскими силами, что вынудило последних отступить с потерями. Также утверждается, что армия Израиля пыталась дважды за ночь проникнуть в район Одайсе, но безуспешно.