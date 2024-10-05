Израиль призвал жителей пригорода Бейрута немедленно эвакуироваться

«Новое срочное предупреждение жителям южного пригорода, в частности тем, кто находится в здании, указанном на карте района Бурдж-эль-Баражна. <…> Для вашей безопасности и безопасности членов ваших семей необходимо немедленно покинуть это и соседние здания и держаться от них на расстоянии не менее 500 метров», — написал он на своей странице в социальной сети X.