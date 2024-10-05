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4 октября, 23:51

Израиль призвал жителей пригорода Бейрута немедленно эвакуироваться

Израиль призвал немедленно эвакуироваться жителей района Бурдж-эль-Баражна, расположенного в южном пригороде ливанского Бейрута. С предупреждением выступил официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри.

«Новое срочное предупреждение жителям южного пригорода, в частности тем, кто находится в здании, указанном на карте района Бурдж-эль-Баражна. <…> Для вашей безопасности и безопасности членов ваших семей необходимо немедленно покинуть это и соседние здания и держаться от них на расстоянии не менее 500 метров», — написал он на своей странице в социальной сети X.

Он также пояснил, что этот район расположен вблизи военного объекта, принадлежащему движению «Хезболла». По словам Эдри, вскоре по нему будет нанесён удар.

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Напомним, 1 октября Израиль начал военную операцию в Ливане:артиллерия и танки ЦАХАЛ нанесли удары, также была задействована авиация. Жертвами бомбардировок стали 95 человек. После этого Армия обороны Израиля официально объявила о начале ограниченной наземной операции на юге Ливана. Вечером 1 октября Иран устроил массированный обстрел еврейского государства.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ChameleonsEye

Оксана Попова
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