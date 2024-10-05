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4 октября, 21:55

Границы Сирии с территории Ливана за сутки пересекли более 14 тысяч человек

ЦПВС: Более 14 тысяч человек пересекли границу Сирии с территории Ливана за сутки

За последние сутки границы Сирии с территории Ливана пересекли 14 351 человек. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

«Российский Центр по примирению враждующих сторон фиксирует осложнение гуманитарной обстановки в связи с ударами Израиля по территории Ливана. За сутки границы Сирийской Арабской Республики с территории Ливана через пункты пропуска «Эль-Арида», «Эль-Джавасия», «Эд-Дабухия», «Джиср-эль-Камар», «Джайдут-Ябус»пересекли 14 351 человек», — уточнил заместитель руководителя ЦПВС.

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Напомним, 1 октября Израиль начал военную операцию в Ливане: артиллерия и танки ЦАХАЛ нанесли удары, также была задействована авиация. Жертвами бомбардировок стали 95 человек. После этого Армия обороны Израиля официально объявила о начале ограниченной наземной операции на юге Ливана. Вечером 1 октября Иран устроил массированный обстрел еврейского государства.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / dinosmichail

Кирилл Сосновских
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