Экс-боец ВСУ вспомнил, как его сослуживцы «насинячились» и не прошли фейс-контроль на границе

Украинские военнослужащие не смогли пересечь польскую границу из-за состояния алкогольного опьянения. Об этом рассказал сбежавший из тренировочного лагеря бывший солдат ВСУ в беседе с РИА «Новости».

По его словам, по пути к пропускному пункту некоторые сослуживцы слишком увлеклись алкоголем, что привело к тому, что они не смогли пройти проверку на границе с Польшей.