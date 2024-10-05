Экс-боец ВСУ вспомнил, как его сослуживцы «насинячились» и не прошли фейс-контроль на границе
РИАН: Часть бойцов ВСУ не прошли границу с Польшей из-за пьянства
Украинские военнослужащие не смогли пересечь польскую границу из-за состояния алкогольного опьянения. Об этом рассказал сбежавший из тренировочного лагеря бывший солдат ВСУ в беседе с РИА «Новости».
По его словам, по пути к пропускному пункту некоторые сослуживцы слишком увлеклись алкоголем, что привело к тому, что они не смогли пройти проверку на границе с Польшей.
«Пара человек не доехали из-за того, что бухали во время поездки, не пересекли границу… пока мы ехали с Украины до пропускного пункта в Польше, они насинячились и просто не прошли фейс-контроль на границе», — рассказал боец.
Ранее пресс-офицер 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ заявил, что взятие Угледара российскими войсками принесло им стратегическое преимущество. Напомним, об освобождении Угледара стало известно 2 октября — наши бойцы подняли над администрацией города триколор.
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