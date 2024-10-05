Бойцы ВДВ заявили о применении ВСУ у Днепра БПЛА с термическими смесями
Масштабное применение дронов с термическими смесями зафиксировано на днепровском рубеже. Как сообщили РИА «Новости» военнослужащие из группировки «Днепр», украинские войска активно используют новые технологии для достижения своих целей.
«В основном они (ВСУ) сейчас пользуются выжигающими дронами. Скидывают выжигающие боеприпасы. Сейчас сухая погода стоит и выгорают поля, леса выгорают», — отметил один из десантников с позывным Гром.
По его словам, основная задача дронов заключается не только в уничтожении лесных массивов, но и в поражении техники и личного состава противника. Кроме того, дроны распыляют термические смеси, что делает огонь практически неугасимым.
«Применяют термические. Вот они поджигают просто леса, машины там, живую силу. Именно с дронов. Ни с ракет, ни с чего, а именно с дронов...», — добавил военнослужащий с позывным Горыныч.
Он пояснил, что высокая температура горения таких смесей делает их тушение сложным и затруднительным.
Как ранее сообщал Life.ru, украинская армия начала применять дроны с термитной смесью, которая способна выжигать даже бетон. Позже эту информацию подтвердило Минобороны РФ. Военные эксперты также отмечают, что использование таких дронов наносит серьёзный ущерб не только технике и живой силе, но и окружающей природе, создавая масштабные пожары, которые практически невозможно потушить.
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