Бойцы ВДВ заявили о применении ВСУ у Днепра БПЛА с термическими смесями

Масштабное применение дронов с термическими смесями зафиксировано на днепровском рубеже. Как сообщили РИА «Новости» военнослужащие из группировки «Днепр», украинские войска активно используют новые технологии для достижения своих целей.

«В основном они (ВСУ) сейчас пользуются выжигающими дронами. Скидывают выжигающие боеприпасы. Сейчас сухая погода стоит и выгорают поля, леса выгорают», — отметил один из десантников с позывным Гром.

По его словам, основная задача дронов заключается не только в уничтожении лесных массивов, но и в поражении техники и личного состава противника. Кроме того, дроны распыляют термические смеси, что делает огонь практически неугасимым.

«Применяют термические. Вот они поджигают просто леса, машины там, живую силу. Именно с дронов. Ни с ракет, ни с чего, а именно с дронов...», — добавил военнослужащий с позывным Горыныч.