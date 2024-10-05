Глава финкомитета Госдумы рассказал, где надёжно и выгодно хранить деньги

На данный момент пока ключевая ставка достаточно высокая, денежные сбережения желательно хранить на рублёвых вкладах, так как данный вариант выгоднее и надёжнее. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«В настоящее время в условиях высокой ключевой ставки сбережения выгоднее и надежнее хранить на рублёвых вкладах», — сказал он в беседе с РИА «Новости».

Также председатель Госдумы напомним о пользе финансовой «подушки», примерно равной расходам за 2-3 месяца. Часть средств от данной суммы можно перенести на вклад. Также можно воспользоваться срочным вкладом, проценты по которому ещё выше.