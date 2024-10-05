Глава финкомитета Госдумы рассказал, где надёжно и выгодно хранить деньги
Глава финкомитета Госдумы посоветовал хранить деньги на рублёвых вкладах
На данный момент пока ключевая ставка достаточно высокая, денежные сбережения желательно хранить на рублёвых вкладах, так как данный вариант выгоднее и надёжнее. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«В настоящее время в условиях высокой ключевой ставки сбережения выгоднее и надежнее хранить на рублёвых вкладах», — сказал он в беседе с РИА «Новости».
Также председатель Госдумы напомним о пользе финансовой «подушки», примерно равной расходам за 2-3 месяца. Часть средств от данной суммы можно перенести на вклад. Также можно воспользоваться срочным вкладом, проценты по которому ещё выше.
«Ну, и стоит понимать, что на финансовом рынке бывают не только быстрые доходы, но и потери», — заключил Аксаков, говоря о том, что заниматься инвестированием следует только после изучения основ работы рынка, инструментов и возможных потерь.
Ранее Life.ru писал, что в сентябре ЦБ вновь увеличил ключевую ставку до 19%. По словам президента РФ Владимира Путина, повышением ключевой ставки власти «охлаждают» экономику.
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