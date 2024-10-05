Освобождение Угледара российскими военными ещё раз доказывает, что поставки американского и западного оружия для ВСУ не имеют смысла. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, Вашингтон, несмотря на тщетные усилия, продолжит накачивать Украину оружием, что приведёт к ещё большему количеству невинных жертв.

«Представители администрации молчат, поскольку признать крах своей идеи о стратегическом поражении России для них — невозможно. Освобождение Угледара — ещё одно подтверждение того, что бесконечные поставки Киеву оружия за счёт американского налогоплательщика не имеют смысла», — заявил Антонов.