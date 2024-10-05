Посол России расшифровал США важный вывод из взятия Угледара и захвата трофеев-американцев
Посол РФ в США: Взятие Угледара подтверждает бессмысленность поставок оружия ВСУ
Посол Анатолий Антонов. Фото © Telegram / Посольство России в США
Освобождение Угледара российскими военными ещё раз доказывает, что поставки американского и западного оружия для ВСУ не имеют смысла. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, Вашингтон, несмотря на тщетные усилия, продолжит накачивать Украину оружием, что приведёт к ещё большему количеству невинных жертв.
«Представители администрации молчат, поскольку признать крах своей идеи о стратегическом поражении России для них — невозможно. Освобождение Угледара — ещё одно подтверждение того, что бесконечные поставки Киеву оружия за счёт американского налогоплательщика не имеют смысла», — заявил Антонов.
Он также вспомнил, что американская военная техника постоянно ломается или переходит в руки ВС России. Подобное произошло с БМП «Брэдли» (Bradley) — ВСУ просто убежали из Угледара, оставив подаренное Америкой оружие.
Также армия Украине любезно оставила российским бойцам польские бесшумные миномёты, турецкие и американские автоматические гранатомёты, стрелковое вооружение и другое оружие производства НАТО. Бойцы освободили Угледар 2 октября. Над зданием местной администрации они подняли флаг России.