Спикер парламента Крыма Владимир Константинов обвинил власти США в передаче Киеву военных разработок для ударов по России. По словам политика, у Запада чешутся руки, чтобы ударить вглубь РФ, но прямого столкновения там избегают.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что новая украинская баллистическая ракета успешно прошла лётные испытания. Константинов считает, что подготовка ракеты связана с поездкой Зеленского в Штаты.

«Запад избегает столкновения с Россией напрямую, а ударить вглубь — руки чешутся. Вот и передают они свои военные технологии Украине. Или, если быть точнее, — меняют маркировку своего оружия на украинскую», — приводит слова спикера РИА «Новости».

В связи с этим Константинов вспомнил об одном эпизоде из Первой мировой войны, когда два немецких корабля, сменив флаги на турецкие, зашли в Чёрное море и парализовали боевые возможности Черноморского флота на два года.

«Вот и теперь — будут собирать готовые узлы этих ракет в Киеве, ставить штамп «зроблено в Україні» — и Запад как бы ни при чём», — добавил председатель крымского парламента.

Константинов недоумевает, зачем киевскому режиму нужны эти ракеты, ведь на передовой всё проиграно и ВСУ скоро «треснут окончательно». Запад же, уверен политик, провоцирует Москву на ядерный удар по Украине. США с партнёрами, как и «банде Зеленского», подготовившей себе «запасные аэродромы», не жалко страну, заключил спикер.