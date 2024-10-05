Раскрыты семь признаков скорой смерти

Точную дату смерти спрогнозировать сложно, однако скорый уход из жизни можно предсказать по нескольким признакам. Важно оценивать психологическое и физическое состояние человека, пишет Pronews.gr.

За несколько дней до смерти человек начинает медленнее передвигаться, говорить и делать привычные вещи. Умирающие люди могут совсем отказаться от общения и быстро устают. Уменьшение аппетита, кстати, тоже один из признаков скорой кончины. Снижение активности приводит к тому, что у человека больше нет потребностей в еде.

Третий признак — нарушение регулировки температуры тела. Человека может бросать то в жар, то в холод. Также стоит обратить внимание на дыхание. Обычно, оно тоже замедляется и становится поверхностным, кроме того, человек может периодически терять сознание.

Среди психологических признаков — сильное желание сказать или сделать что-либо перед смертью, а также чувство растерянности и возможные галлюцинации.