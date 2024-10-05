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5 октября, 13:06

Раскрыты семь признаков скорой смерти

Pronews.gr: Перед смертью человек медленнее передвигается и говорит

Точную дату смерти спрогнозировать сложно, однако скорый уход из жизни можно предсказать по нескольким признакам. Важно оценивать психологическое и физическое состояние человека, пишет Pronews.gr.

За несколько дней до смерти человек начинает медленнее передвигаться, говорить и делать привычные вещи. Умирающие люди могут совсем отказаться от общения и быстро устают. Уменьшение аппетита, кстати, тоже один из признаков скорой кончины. Снижение активности приводит к тому, что у человека больше нет потребностей в еде.

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Третий признак — нарушение регулировки температуры тела. Человека может бросать то в жар, то в холод. Также стоит обратить внимание на дыхание. Обычно, оно тоже замедляется и становится поверхностным, кроме того, человек может периодически терять сознание.

Среди психологических признаков — сильное желание сказать или сделать что-либо перед смертью, а также чувство растерянности и возможные галлюцинации.

Ранее британским учёным удалось выяснить, что после смерти человек живёт ещё три минуты. Мозг на протяжении этого времени продолжает быть активным после остановки сердца. В некоторых ситуациях человека можно вернуть к жизни даже после остановки сердца.

Обложка ©

Freepik / DC Studio

Полина Никифорова
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