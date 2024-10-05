«Я боюсь!» Мать второклассницы-хулиганки устроила ад учительнице за замечание дочке

В одной из гимназий Липецка произошёл инцидент на уроке английского языка, который теперь может стоить преподавательнице рабочего места. Учительница Алиса Кучеренко, проводившая занятие на замене, сделала замечание девочке, которая ела и игнорировала все просьбы не срывать урок. В качестве «наказания» она поставила школьницу у доски. Ребёнок пожаловался родителям, а разгневанная мать появилась на пороге кабинета директора.

Учительница из гимназии в Липецке, которой угрожают увольнением, рассказал свою версию инцидента. Видео © VK / Площадь

«Она стояла спокойно, не плакала, её всё устраивало. Потом меня сняли с другого урока и пригласили на беседу с замдиректора, и матерью ученицы. Она стала на меня орать, угрожать увольнением с позором. Руководство сказало мне писать объяснительную, и мне лучше уволиться по собственному желанию, т.к. меня в любом случае уволят. Меня запугали, я боюсь, далее был разговор с директором, которая так же меня не поддержала. Мне стали угрожать разбирательствами в прокуратуре и судебным процессом», – рассказала Кучеренко в видеообращении, которое публикует издание «Площадь».

Учительнице руководство школы объяснило, что в рамках расследования её «уволят по статье». Тогда преподавательница решила записать видео, в котором рассказывает собственную версию событий. Материал после съёмки отправили Члену Высшего Совета ЛДПР Никите Березину. Он, разобравшись в ситуации, перенаправил запрос в правительство Липецкой области.