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5 октября, 14:52

Энергодар, где находится ЗАЭС, остался без света

В Энергодаре, где находится Запорожская АЭС, произошло аварийное отключение света. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Произошло аварийное отключение электроэнергии в Энергодаре из-за неполадок за пределами города», — говорится в сообщении.

Причины отключения света в настоящее время выясняют специалисты.

Украинский дрон самолётного типа сбит вблизи Запорожской АЭС
Украинский дрон самолётного типа сбит вблизи Запорожской АЭС

Напомним, киевский режим в последнее время довольно регулярно пытается атаковать Запорожскую АЭС, создавая тем самым угрозу ядерной безопасности. До этого ВСУ прямым попаданием уничтожили трансформатор подстанции «Радуга» в Энергодаре, где находится станция.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kurt Nichols

Наталья Демьянова
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