Энергодар, где находится ЗАЭС, остался без света
В Энергодаре, где находится Запорожская АЭС, произошло аварийное отключение света. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
«Произошло аварийное отключение электроэнергии в Энергодаре из-за неполадок за пределами города», — говорится в сообщении.
Причины отключения света в настоящее время выясняют специалисты.
Напомним, киевский режим в последнее время довольно регулярно пытается атаковать Запорожскую АЭС, создавая тем самым угрозу ядерной безопасности. До этого ВСУ прямым попаданием уничтожили трансформатор подстанции «Радуга» в Энергодаре, где находится станция.
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