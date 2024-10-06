Новый тест выявляет алкоголизм с точностью 87% по ответам на два вопроса
Ufacity: Учёные из Лестера выявляют алкоголизм с точностью 87% двумя вопросами
Выявить алкогольную зависимость стало возможным благодаря простому тесту, состоящему всего из двух вопросов. Результатами работы исследователей поделилось UfacityNews.
Первый вопрос звучит так: «Как часто вы выпиваете шесть и более порций алкоголя за один раз?». Второй — «Приходилось ли вам выпивать с утра для того, чтобы успокоить нервы?». Если ответы на оба вопроса окажутся положительными, это может свидетельствовать о наличии проблемы с алкоголем.
По данным исследования, разработанного учёными из Университета Лестера, данный тест позволяет выявить алкогольную зависимость с точностью 87%. Важность метода подчёркивается тем, что его можно применять на ранних стадиях заболевания, когда явные признаки зависимости ещё не заметны в поведении или внешнем виде человека.
Проблема алкогольной зависимости остаётся одной из актуальных для многих россиян. Врачи отмечают, что одной из частых причин смерти людей, страдающих алкоголизмом, является остановка сердца, что связано с целым рядом сопутствующих заболеваний. Кроме того, специалисты также обращают внимание на высокие риски развития зависимости у подростков. По данным нарколога Виталия Холдина, подростки в возрасте 13-14 лет особенно подвержены развитию алкогольной зависимости, поскольку их иммунная система и мозг более уязвимы перед разрушительным воздействием спиртного.
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