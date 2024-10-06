Новый тест выявляет алкоголизм с точностью 87% по ответам на два вопроса

Первый вопрос звучит так: «Как часто вы выпиваете шесть и более порций алкоголя за один раз?». Второй — «Приходилось ли вам выпивать с утра для того, чтобы успокоить нервы?». Если ответы на оба вопроса окажутся положительными, это может свидетельствовать о наличии проблемы с алкоголем.