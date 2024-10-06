Депутат Аксаков: Закон о жилищно-накопительных вкладах заработает весной

До конца этого года будет принят закон о жилищно-накопительных вкладах. Он может вступить в силу уже весной 2025 года. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Законопроект, в рамках которого в России может появиться новый вид вкладов, прошёл первое чтение в Госдуме в апреле. Согласно задумке, его будут открывать на основании договора жилищных сбережений, а по окончании средства будут перенаправляться на улучшение жилищных условий вкладчика. Примечательно, что им может быть исключительно физическое лицо, при этом срок действия составляет не менее года.

Таким образом, по мнению депутата, россиянам станет проще накапливать средства на первоначальный взнос по ипотеке. Вопрос размера ставок по новому вкладу пока находится на стадии обсуждений.

«Полагаю, что ясность в этом вопросе наступит во время доработки проекта ко второму чтению. Думаю, что сохранится повышенное страховое покрытие по ним, что, в свою очередь, укрепит доверие граждан к такому инструменту», — заключил депутат в разговоре с РИА «Новости».