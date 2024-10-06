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6 октября, 08:53

«Жаль, что он не правил десять тысяч лет!»: Медведев высказался о миротворческой натуре Трампа

Медведев с иронией отнёсся к словам Трампа о том, что при нём не будет войн

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michael Candelori

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michael Candelori

Жаль, что кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп не правил повсюду последние десять тысяч лет. Так заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал постоянные заявления политика о том, что при нём в мире было и будет куда меньше войн.

«Нетленка от Трампа: «Если бы президентом был я, то войны в (вставьте любое) удалось бы избежать!» Как жаль, что он не был вождём, фараоном, шахом, каганом, султаном, князем, королём, царём, президентом повсюду в последние десять тысяч лет!» — написал Медведев.

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Напомним, Дональд Трамп неоднократно говорил, что Соединённые Штаты утратили уважение на мировой арене из-за политики нынешнего президента Джо Байдена. Он добавил, что при его власти таких проблем бы не возникло, и назвал происходящее настоящей угрозой для государства. Отдельный упор политик сделал на ослабление позиций США в отношениях с Россией и Китаем.

Николай Рюмин
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