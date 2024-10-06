«Жаль, что он не правил десять тысяч лет!»: Медведев высказался о миротворческой натуре Трампа

Жаль, что кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп не правил повсюду последние десять тысяч лет. Так заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал постоянные заявления политика о том, что при нём в мире было и будет куда меньше войн.