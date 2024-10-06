В Челябинске люди выскочили из лифта за секунды до его падения с 12-го этажа

В челябинской многоэтажке рухнул лифт спустя несколько секунд после того, как из него вышли пассажиры. На кадрах, которые опубликовал Ural Mash, можно увидеть, что напуганные скрежетом люди покинули кабину на 12-м этаже. После этого трос оборвался, и лифт полетел вниз.