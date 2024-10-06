В Челябинске люди выскочили из лифта за секунды до его падения с 12-го этажа
В челябинской многоэтажке рухнул лифт спустя несколько секунд после того, как из него вышли пассажиры. На кадрах, которые опубликовал Ural Mash, можно увидеть, что напуганные скрежетом люди покинули кабину на 12-м этаже. После этого трос оборвался, и лифт полетел вниз.
В Челябинске люди успели выйти из лифта за секунды до его падения. Видео © Telegram / Ural Mash
В управляющей компании сообщили, что причиной инцидента стала сгоревшая плата. При этом жильцы многоэтажки рассказали телеграм-каналу, что проблема с лифтами наблюдается в последние три года. В частности, люди жалуются на скрип, также в подъёмниках часто пропадает свет. Жалобы в Роспотребнадзор не помогают, отмечают жильцы.
Ранее Life.ru рассказывал о страшной трагедии, которая произошла в одном из лифтов дагестанского Дербента. Женщина и её 15-летняя дочь оказались заперты в остановившейся кабине, которая начала заполняться удушливым дымом от горящей проводки. Их госпитализировали, но, к сожалению, не смогли спасти. Возбуждено уголовное дело.
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