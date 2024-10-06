«Хоронят титульную нацию»: В Совфеде предрекли США крах по примеру Римской империи
Сенатор Пушков: Из-за политики демократов США ждёт судьба Римской империи
Демократическая партия США сознательно насыщает страну мигрантами, чтобы увеличить собственные шансы на победу в предстоящих выборах. Соответствующее заявление сделал российский сенатор Алексей Пушков. Так он отреагировал на призыв известного миллиардера Илона Маска голосовать за Дональда Трампа, поскольку впереди Штаты ожидают «самые важные выборы в истории». Пушков убеждён, что американские демократы пытаются оторвать страну от своих корней.
В своём телеграм-канале сенатор привёл статистику, которая фиксирует прирост числа мигрантов в колеблющихся штатах начиная с 2021 года. Так, количество нелегалов возросло от 2,5 раз в Пенсильвании, а в Мичигане — до 7,5 раз. Пушков отметил, что перед президентскими выборами этот процесс идёт ускоренными темпами.
Статистика, фиксирующая рост числа нелегалов в колеблющихся американских штатах. Фото © Telegram / alexey_pushkov
«США становятся всё менее американскими, хоронят свою титульную нацию и отрываются от своих корней, тем самым повторяя судьбу Римской империи, что в итоге приведёт их к распаду и гибели», — написал парламентарий.
Ранее кандидат в вице-президенты Штатов Джей-Ди Вэнс на дебатах с представителем демократов Тимом Уолцем раскрыл один из первых шагов республиканцев. По его словам, администрация возможного президента США Дональда Трампа в случае победы депортирует около миллиона мигрантов с судимостью.
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