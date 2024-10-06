В России могут повысить лимит страховки по долгосрочным вкладам
Депутат Аксаков: ГД обсуждают повышение лимита страховки по долгосрочным вкладам
Здание Госдумы в Москве. Обложка © Life.ru
Вопрос о повышении лимита страхового возмещения по долгосрочным вкладам на данный момент находится на обсуждении в Госдуме. Об этом заявил председатель Комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, соответствующие изменения предложил Центробанк.
«Предлагается повысить до двух миллионов рублей лимит страхового возмещения по долгосрочным вкладам свыше трёх лет и по безотзывным сберегательным сертификатам в рублях на срок от одного года до трёх лет», — сказал он в интервью РИА «Новости».
Также Аксаков заявил о рассмотрении возможности увеличения суммы страховки по безотзывным сберегательным сертификатам в рублях свыше трех лет — до 2,8 миллиона рублей. При этом страховка на счета эскроу (специальный условный счёт, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств) в перспективе может вырасти до 30 миллионов. Это, как считают в Госдуме, снизит риски для россиян в условиях быстрого роста цен на недвижимость.
Депутат также отметил важность дальнейшего развития системы страховки вкладов, и в особенности привлечения внимания граждан к долгосрочным рублёвым сбережениям. Это, как считает Аксаков, поспособствует повышению доступности длинных денег для экономики.
Ранее Life.ru писал, что в сентябре ЦБ вновь увеличил ключевую ставку до 19%. По словам президента РФ Владимира Путина, повышением ключевой ставки власти «охлаждают» экономику.