В России могут повысить лимит страховки по долгосрочным вкладам

Вопрос о повышении лимита страхового возмещения по долгосрочным вкладам на данный момент находится на обсуждении в Госдуме. Об этом заявил председатель Комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, соответствующие изменения предложил Центробанк.

«Предлагается повысить до двух миллионов рублей лимит страхового возмещения по долгосрочным вкладам свыше трёх лет и по безотзывным сберегательным сертификатам в рублях на срок от одного года до трёх лет», — сказал он в интервью РИА «Новости».

Также Аксаков заявил о рассмотрении возможности увеличения суммы страховки по безотзывным сберегательным сертификатам в рублях свыше трех лет — до 2,8 миллиона рублей. При этом страховка на счета эскроу (специальный условный счёт, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств) в перспективе может вырасти до 30 миллионов. Это, как считают в Госдуме, снизит риски для россиян в условиях быстрого роста цен на недвижимость.