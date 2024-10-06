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6 октября, 13:05

В Каспийске пожарным удалось потушить открытый огонь на торговой базе

Тушение пожара в Каспийске. Обложка © Telegram / МЧС России

Тушение пожара в Каспийске. Обложка © Telegram / МЧС России

В дагестанском Каспийске пожарные ликвидировали открытое горение на территории торговой базы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Пожарные тушат возгорание в Каспийске. Видео © Telegram / МЧС России

«В Каспийске сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение», — указано в сообщении.

Напомним, что пожар в трёхэтажном торговом комплексе в Каспийске начался около 12 часов. Сначала загорелась бытовая техника, потом огонь перекинулся на оптовый магазин с мягкими игрушками. Пострадали трое пожарных, они надышались угарным газом.

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Дарья Нарыкова
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