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6 октября, 13:49

Два человека пострадали при съезде автобуса в пруд в Нижегородской области

В Нижегородской области пассажирский автобус опрокинулся в пруд. Два человека получили незначительные ушибы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«На место выезжали бригады скорой помощи. Двое пассажиров получили ушибы, после осмотра в Навашинской ЦРБ были отпущены домой на амбулаторное лечение», — говорится в сообщении.

Как передаёт ГУ МВД по Нижегородской области, автобус, следовавший по маршруту «Навашино-Горицы», съехал в пожарный пруд неподалёку от деревни Безверниково. Выносится предположение, что инцидент произошёл из-за заклинивания руля. Контроль за расследованием на себя взяла областная прокуратура.

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Life.ru

Мария Любицкая
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