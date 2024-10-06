Два человека пострадали при съезде автобуса в пруд в Нижегородской области

В Нижегородской области пассажирский автобус опрокинулся в пруд. Два человека получили незначительные ушибы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«На место выезжали бригады скорой помощи. Двое пассажиров получили ушибы, после осмотра в Навашинской ЦРБ были отпущены домой на амбулаторное лечение», — говорится в сообщении.