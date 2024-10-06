Два человека пострадали при съезде автобуса в пруд в Нижегородской области
В Нижегородской области пассажирский автобус опрокинулся в пруд. Два человека получили незначительные ушибы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
«На место выезжали бригады скорой помощи. Двое пассажиров получили ушибы, после осмотра в Навашинской ЦРБ были отпущены домой на амбулаторное лечение», — говорится в сообщении.
Как передаёт ГУ МВД по Нижегородской области, автобус, следовавший по маршруту «Навашино-Горицы», съехал в пожарный пруд неподалёку от деревни Безверниково. Выносится предположение, что инцидент произошёл из-за заклинивания руля. Контроль за расследованием на себя взяла областная прокуратура.
Ранее в Волгоградской области столкнулись «Газель» и легковой автомобиль. Известно об одном погибшем и 13 пострадавших. Среди них — пять детей.
Life.ru