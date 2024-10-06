Военный эксперт раскрыл особенности ракеты, которой ВС России сожгли судно со снарядами под Одессой
Эксперт Матвийчук назвал перспективной уничтожившую судно ВСУ ракету «Искандер»
Ракета «Искандер-М», которой ВС России ударили по судну со снарядами для ВСУ в Одесской области, является одной из самых перспективных в РФ. Об этом рассказал военный эксперт Анатолий Матвийчук.
«Искандер» сжёг судно со снарядами из Европы под Одессой, видео с дрона. Видео © Пресс-служба Минобороны России
«Искандер» — это наша баллистическая ракета. Как правило, она имеет осколочно-фугасную боевую часть. Если я не ошибаюсь, где-то в пределах 200 килограмм», — цитирует Матвийчука «Лента.ру».
Ракета может пролетать от двух с половиной до пяти тысяч километров. Круговое отклонение у неё в радиусе примерно пяти-шести метров, отметил эксперт.
Напомним, что сегодня «Искандер-М» уничтожил судно с боеприпасами из Европы в порту под Одессой. Ракета ударила в момент разгрузки боеприпасов. Эффектное видео поражения цели опубликовало Минобороны.
ТАСС