Военный эксперт раскрыл особенности ракеты, которой ВС России сожгли судно со снарядами под Одессой

Ракета «Искандер-М», которой ВС России ударили по судну со снарядами для ВСУ в Одесской области, является одной из самых перспективных в РФ. Об этом рассказал военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Искандер» сжёг судно со снарядами из Европы под Одессой, видео с дрона. Видео © Пресс-служба Минобороны России

«Искандер» — это наша баллистическая ракета. Как правило, она имеет осколочно-фугасную боевую часть. Если я не ошибаюсь, где-то в пределах 200 килограмм», — цитирует Матвийчука «Лента.ру».