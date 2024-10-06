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6 октября, 15:58

Президент Узбекистана Мирзиёев посетит Россию для участия в Совете глав СНГ

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Россию с рабочим визитом 7-8 октября. Об этом сообщили в пресс-службе лидера республики.

«Глава нашего государства [Узбекистана] примет участие в мероприятиях очередного заседания Совета глав государств СНГ», — указано в сообщении.

Путин по телефону поздравил президента Узбекистана с днём рождения
Путин по телефону поздравил президента Узбекистана с днём рождения

Ранее Life.ru сообщал, что 1 сентября республика Узбекистан праздновала День независимости. В связи с этим президент РФ Владимир Путин отправил узбекистанскому лидеру Шавкату Мирзиёеву поздравительную телеграмму, в которой назвал страну стратегическим союзником России. Позднее премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время рабочего визита в Узбекистане заявил, что оба государства успешно развивают экономическое партнёрство.

Дарья Нарыкова
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