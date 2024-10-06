Президент Узбекистана Мирзиёев посетит Россию для участия в Совете глав СНГ
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Россию с рабочим визитом 7-8 октября. Об этом сообщили в пресс-службе лидера республики.
«Глава нашего государства [Узбекистана] примет участие в мероприятиях очередного заседания Совета глав государств СНГ», — указано в сообщении.
Ранее Life.ru сообщал, что 1 сентября республика Узбекистан праздновала День независимости. В связи с этим президент РФ Владимир Путин отправил узбекистанскому лидеру Шавкату Мирзиёеву поздравительную телеграмму, в которой назвал страну стратегическим союзником России. Позднее премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время рабочего визита в Узбекистане заявил, что оба государства успешно развивают экономическое партнёрство.