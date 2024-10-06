Президент Таджикистана Рахмон приедет в Россию для участия в Совете лидеров СНГ
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Обложка © ТАСС / POOL / Сергей Савостьянов
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон приедет с рабочим визитом в Москву 7-8 октября. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики.
«Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит Москву 7-8 октября, где будет участвовать в Совете глава государств СНГ», — приводит РИА «Новости» слова представителя МИД страны.
В ведомстве уточнили, что в Москве Рахмон проведёт ряд двухсторонних встреч с главами государств СНГ.
А ранее Life.ru писал, что 8 октября главы государств СНГ встретятся в Москве для участия в саммите. О своём прибытии в РФ уже сообщили в администрациях Киргизии и Узбекистана.