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6 октября, 16:54

Президент Таджикистана Рахмон приедет в Россию для участия в Совете лидеров СНГ

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Обложка © ТАСС / POOL / Сергей Савостьянов

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Обложка © ТАСС / POOL / Сергей Савостьянов

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон приедет с рабочим визитом в Москву 7-8 октября. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики.

«Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит Москву 7-8 октября, где будет участвовать в Совете глава государств СНГ», — приводит РИА «Новости» слова представителя МИД страны.

В ведомстве уточнили, что в Москве Рахмон проведёт ряд двухсторонних встреч с главами государств СНГ.

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А ранее Life.ru писал, что 8 октября главы государств СНГ встретятся в Москве для участия в саммите. О своём прибытии в РФ уже сообщили в администрациях Киргизии и Узбекистана.

Дарья Нарыкова
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