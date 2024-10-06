Президент Таджикистана Рахмон приедет в Россию для участия в Совете лидеров СНГ

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон приедет с рабочим визитом в Москву 7-8 октября. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики.

«Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит Москву 7-8 октября, где будет участвовать в Совете глава государств СНГ», — приводит РИА «Новости» слова представителя МИД страны.

В ведомстве уточнили, что в Москве Рахмон проведёт ряд двухсторонних встреч с главами государств СНГ.