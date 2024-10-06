Российский дрон сразил украинскую «Бабу-Ягу» в дуэли беспилотников под Курском
РИА Новости: Бойцы «Ахмата» сбили украинский дрон «Баба-Яга» под Суджей
Под Суджей в Курской области российские военные уничтожили украинский беспилотник «Баба-Яга», используя FPV-дрон. Во время сражения БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ) активно применял 82-мм мины, атакуя позиции российских войск, но тем не менее был сбит. Об этом сообщает РИА «Новости».
Командир группы «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что это была настоящая дуэль операторов дронов. Украинский беспилотник, несмотря на нанесённые повреждения, обладал высокой маневренностью и был оснащён бронелистами на передней части. Однако российские бойцы нашли способ противодействия этой угрозе, применив FPV-дроны для успешного уничтожения «Бабы-Яги».
Аид также отметил, что лопасти сбитого дрона остались целыми, и их можно будет использовать повторно. Он поделился наблюдениями, что ночью прицельная стрельба по таким беспилотникам осложнена, поэтому приходится целиться в лопасти. В ответ на новую тактику ВСУ российские военные начали применять FPV-дроны для борьбы с бронированными беспилотниками.
Российские войска в Курской области активно противостоят атакам ВСУ с применением беспилотников. Бойцы спецназа «Ахмат» неоднократно сбивали украинские дроны, такие как «Лелека» и «Баба-Яга», используя FPV-дроны. Кроме того, российские силы активно уничтожают пункты управления дронами ВСУ, что помогает нарушить координацию атак со стороны противника.
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