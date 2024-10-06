Российский дрон сразил украинскую «Бабу-Ягу» в дуэли беспилотников под Курском

Под Суджей в Курской области российские военные уничтожили украинский беспилотник «Баба-Яга», используя FPV-дрон. Во время сражения БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ) активно применял 82-мм мины, атакуя позиции российских войск, но тем не менее был сбит. Об этом сообщает РИА «Новости».

Командир группы «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что это была настоящая дуэль операторов дронов. Украинский беспилотник, несмотря на нанесённые повреждения, обладал высокой маневренностью и был оснащён бронелистами на передней части. Однако российские бойцы нашли способ противодействия этой угрозе, применив FPV-дроны для успешного уничтожения «Бабы-Яги».