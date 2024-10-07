Танкист из Чукотки стал Героем России за подвиг на поле боя
Помогавший штурмовикам пройти минное поле танкист из Чукотки стал Героем России
Танкист Тимур Варин из Чукотки, рискуя жизнью, помог штурмовой группе успешно преодолеть заминированное поле во время операции под Новомихайловкой. За героизм и отвагу командиру танка присвоено звание Героя Российской Федерации. О подвиге бойца сообщило правительство Чукотского автономного округа.
«Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил жителю Чукотского автономного округа Тимуру Варину звание Героя Российской Федерации. Эта награда была вручена бойцу накануне его 34-го дня рождения за профессионализм, проявленный в зоне проведения специальной военной операции», – говорится в сообщении.
Губернатор Чукотки Владислав Кузнецов рассказал, что командир танка группировки войск «Север» Варин возглавил прорыв через минное поле, несмотря на серьёзные повреждения танка. Экипаж выдержал десять взрывов мин и продолжал движение под плотным обстрелом противника, даже когда пушка танка вышла из строя.
«Ребята шли напролом, танк выдержал 10 разрывов противотанковых мин. Шли вперёд под непрекращающимся огнём артиллерии и дронов противника. Продолжали, даже когда заклинило пушку. Боевая задача была выполнена, никто из экипажа не пострадал», – поделился губернатор.
До призыва в сентябре 2022 года герой трудился техником по радионавигации и связи в Анадырском центре «Аэронавигация Северо-Востока». Он служил в 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты во Владивостоке, где зарекомендовал себя как настоящий профессионал.
Ранее Life.ru сообщал, что президент России присвоил звание Героя России военному корреспонденту Евгению Поддубному за мужество, проявленное при выполнении служебного долга. Это звание он получил после ранения в Курской области, где его машина была атакована дроном. Также, ранее губернатор Цыденов сообщил о награждении Доржи Чимитова, который тоже стал Героем России.
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