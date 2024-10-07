Танкист из Чукотки стал Героем России за подвиг на поле боя

Танкист Тимур Варин из Чукотки, рискуя жизнью, помог штурмовой группе успешно преодолеть заминированное поле во время операции под Новомихайловкой. За героизм и отвагу командиру танка присвоено звание Героя Российской Федерации. О подвиге бойца сообщило правительство Чукотского автономного округа.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил жителю Чукотского автономного округа Тимуру Варину звание Героя Российской Федерации. Эта награда была вручена бойцу накануне его 34-го дня рождения за профессионализм, проявленный в зоне проведения специальной военной операции», – говорится в сообщении.

Губернатор Чукотки Владислав Кузнецов рассказал, что командир танка группировки войск «Север» Варин возглавил прорыв через минное поле, несмотря на серьёзные повреждения танка. Экипаж выдержал десять взрывов мин и продолжал движение под плотным обстрелом противника, даже когда пушка танка вышла из строя.

«Ребята шли напролом, танк выдержал 10 разрывов противотанковых мин. Шли вперёд под непрекращающимся огнём артиллерии и дронов противника. Продолжали, даже когда заклинило пушку. Боевая задача была выполнена, никто из экипажа не пострадал», – поделился губернатор.